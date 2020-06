Trasladan a albergues a ecuatorianos y colombianos que acampan frente a Consulados

Un grupo de 25 ciudadanos colombianos, de los cerca de 300 que acampan en las afueras del Consulado de su país, en la comuna Providencia, serán trasladados a un albergue dispuesto para ellos en el Colegio San Ignacio El Bosque.

¡Estamos listos! Acompañaremos el traslado de personas desde el Consulado de Colombia al albergue en el Colegio San Ignacio El Bosque, donde contarán con mejores condiciones para pasar el frío de estos días. #DeEstaSalimosTodxsJuntxs pic.twitter.com/ZuSZDbi7z7 — SJM Chile (@SJMChile) June 11, 2020

El traslado fue coordinado por el Servicio Jesuita al Migrante (SJM), mientras que el resto de las personas, que están en carpas soportando bajas temperaturas, realizarán una asamblea para definir qué acciones tomar, ya que algunos opinan que al dejar ese lugar quedarán invisibilizados para las autoridades.

"Desde hace bastante tiempo se les están ofreciendo distintos albergues a quienes están afuera del consulado de Colombia, ahora un grupo quiere y va a ser trasladado. Vamos a colaborar para una mejor estadía, podrán estar en colchonetas, baños, duchas, calefacción, en muchas mejores condiciones que en la calle, sobre todo en el frío que viene ahora", dijo José Tomás Vicuña, director del SJM.

Karin Mosquera, una de las voceras del grupo, detalló que "con los que he hablado están dispuestos a irnos, con la condición de que no nos vayan a ignorar en los albergues y que nos faciliten lo más pronto lo del vuelo sin que lo maquillen como 'humanitario', cobrándonos los 490 dólares (388 mil pesos) para el supuesto 'vuelo humanitario', que de humanitario no tiene absolutamente nada".

"Y también para evitar de que si algo sucede, la alcaldesa (Evelyn Matthei) dijo que si algo sucedía, íbamos a responder los líderes, pero aquí nadie está obligado a quedarse. Cada uno está por su decisión", remarcó.

Jonathan López, otro de los representantes de los ciudadanos colombianos, apuntó que "yo con el grupo hemos hablado y les hemos dado la opción del albergue, pero ellos dicen que no se quieren ir porque tienen miedo a ser olvidados".

Quienes quieran colaborar con las personas acogidas en el Colegio San Ignacio El Bosque, pueden hacerlo en el centro de acopio en Bustamante 180, lunes a sábados de 9 a 16 horas.

IMPORTANTE: Alimentos y artículos de Higiene. No ropa. pic.twitter.com/6an8AELAK0 — SJM Chile (@SJMChile) June 11, 2020

La tarde de este jueves, el grupo de ciudadanos colombianos fue visitado por la alcadesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien les solicitó concurrir al albergue, debido a las bajas temperaturas y al pronóstico del tiempo que anuncia incluso caída de agua nieve en la comuna.

Hemos ido a pedirles a los ciudadanos colombianos que acepten albergue, tendremos en #Providencia agua/nieve y bajas temperaturas. Entendemos la presión que hacen a sus embajadas para regresar a sus país, al igual que venezolanos, pero acepten el ingreso a nuestros colegios. pic.twitter.com/kj764rVpD7 — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) June 11, 2020

En tanto, 43 ciudadanos ecuatorianos, que también acampan a las afueras del Consulado de su país, en la avenida Andrés Bello, prácticamente al lado de sus pares colombianos, serán derivados a un albergue en el Liceo Amanda Labarca, de la comuna de Vitacura.

Fueron trasladados al recinto en dos buses tras llegar a un acuerdo con el cónsul ecuatoriano y mediante la firma de un contrato, en el que se compromete a estar personas realizar la cuarentena en ese recinto y posteriormente retornarlos a su país vía terrestre.

Uno de los beneficiados relató que "el cónsul de Ecuador estuvo acá y nos dijo que nos iban a apoyar dándonos un albergue en un colegio para nosotros, pero nosotros queremos reunirnos con los demás ecuatorianos, porque nosotros nos conocemos ya los que estamos aquí, sabemos que todos estamos bien y no sabemos con qué tipo de personas nos vamos a encontrar allá, o sea, queremos un albergue, pero para nosotros solos, que en ningún caso se da".

MATTHEI ACUSA DESÓRDENES

En tanto, la alcaldesa Matthei apuntó que "a todos se les ha ofrecido, desde hace semanas, albergues, con todo lo que corresponde, y muchos de ellos se niegan a salir".

"En el caso, sobre todo de los ciudadanos colombianos, no solo no quieren irse, sino que hay peleas, tráfico de droga, alboroto y mucha suciedad en las calles", acusó también.

Desde el grupo de colombianos que permanecen afuera del Consulado reconocieron que en el sector ha habido peleas y consumo de alcohol, pero afirmaron que esas personas ya salieron del lugar.

Ante estas acusaciones, uno de los voceros de los migrantes respondió este viernes por la madrugada a la alcaldesa: "Fue grosera y arrogante. Nos amenazó con que teníamos que irnos por las buenas o por las malas, o nos mandaba a las fuerzas especiales y nos sacaban", dijo a Cooperativa.

"Dijo que había traficantes. Ella debería tener alguna prueba antes de venir a acusar a la gente que aquí hay traficantes. Miren la forma en que estamos", cuestionó el representante.