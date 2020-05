Último caso de Covid-19 en Aysén: El autocuidado es principal, gracias a eso no hubo más contaminados

Víctor Vidal, taxista de 43 años, se transformó hace dos semanas en el octavo caso positivo de Covid-19 en la Región de Aysén desde el inicio de la pandemia.

Su contagio encendió las alarmas ya que hasta el día de hoy no ha sido posible rastrear la forma en que se contagió y además, por su trabajo, derivó en que a más de 40 personas se les decretara cuarentena obligatoria.

Vidal señala que la detección de la enfermedad "fue algo sorpresivo, algo que yo no me esperaba, pero por lo menos lo tomé con tranquilidad y mi familia también".

Durante los últimos 14 días enfrentó su enfermedad lejos de su familia, en una de las tres residencias sanitaras existentes en la región, en su caso un lodge ubicado en las afueras de Coyhaique.

"Lo bueno es que tengo una familia que siempre estuvo conmigo y le doy gracias a mi madre, que ella me hizo de principios fuertes, una persona muy fuerte", indicó Víctor.

"MUCHA GENTE QUE NO ME CONOCE DIJO MUCHAS COSAS"

Lamentablemente, a minutos de que se confirmara su caso, la información se filtró en redes sociales, con imágenes del examen, su nombre y la dirección de su casa, además enfrentó amenazas de personas amparadas en el anonimato de internet.

"Yo sé que hay mucha gente que no me conoce que dijo muchas cosas, pero yo no me lo tomo a mal, me lo tomo a que la gente tome conciencia. Ésta es una enfermedad que le puede dar a cualquiera, se proteja o no se proteja, le puede dar a cualquiera y yo tuve la mala suerte que me tocó no más", aseguró.

Según su relato, Vidal desde hace meses tomaba las precauciones en su trabajo como el uso correcto de la mascarilla, guantes, preocuparse de cuidarse. "El autocuidado es lo principal, gracias a eso yo creo que no hubo más contaminados".

Según la información entregada por la Seremi de Salud Aysén, ninguno de los más de 40 contactos estrechos del octavo caso positivo por Covid-19 en la Región de Aysén presentó síntomas de la enfermedad.

Ahora Víctor sólo espera poder regresar a su trabajo y disfrutar junto a sus seres queridos.

"Quiero estar tranquilo, quiero darle un fuerte abrazo a toda mi gente, a mi madre y a mi padre especialmente, y otras personas que tengo por ahí, muy cercanas a mí en mi pensamiento y mi corazón que son muy importantes para mí: a mi hija, a mi nieta que las valoro con mi alma y a mis colegas por el apoyo que tuvieron conmigo, nunca me dejaron solo", remarcó tras ser dado de alta.

Actualmente en la región de Aysén, a diferencia del resto del país, no hay casos activos de coronavirus, por lo que la red asistencial de salud regional se continúa preparando para enfrentar el peak de esta enfermedad.