Una veintena de colombianos son trasladados a un albergue en Providencia

Un grupo de 24 ciudadanos colombianos, de los cerca de 300 que acampan en las afueras del Consulado de su país, en la comuna Providencia, serán trasladados a un albergue dispuesto para ellos en el Colegio San Ignacio de El Bosque.

¡Estamos listos! Acompañaremos el traslado de personas desde el Consulado de Colombia al albergue en el Colegio San Ignacio El Bosque, donde contarán con mejores condiciones para pasar el frío de estos días. #DeEstaSalimosTodxsJuntxs pic.twitter.com/ZuSZDbi7z7 — SJM Chile (@SJMChile) June 11, 2020

El traslado fue coordinado por el Servicio Jesuita al Migrante, mientras que el resto de las personas, que están en carpas soportando bajas temperaturas, realizarán una asamblea para definir qué acciones tomar, ya que algunos opinan que al dejar ese lugar quedarán invisibilizados para las autoridades.

Karin Mosquera, una de las voceras del grupo, detalló que "tenemos que conversar si todos están de acuerdo, porque nosotros como líderes podemos decir sí, pero si los demás no quieren no los podemos obligar, así que primero les vamos a hablar a todos para ver qué opinan, para ponernos de acuerdo, no que unos se queden chupando el frío y el resto nos vamos".

Jonathan López, otro de los representantes de los ciudadanos colombianos, apuntó que "yo con el grupo hemos hablado y les hemos dado la opción del albergue, pero ellos dicen que no se quieren ir porque tienen miedo a ser olvidados".

Quienes quieran colaborar con las personas acogidas en el Colegio San Ignacio El Bosque, pueden hacerlo en el centro de acopio en Bustamante 180, lunes a sábados de 9 a 16 horas.

IMPORTANTE: Alimentos y artículos de Higiene. No ropa. pic.twitter.com/6an8AELAK0 — SJM Chile (@SJMChile) June 11, 2020

La tarde de este jueves, el grupo de ciudadanos colombianos fue visitado por la alcadesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien les solicitó concurrir al albergue, debido a las bajas temperaturas y al pronóstico del tiempo que anuncia incluso caída de agua nieve en la comuna.