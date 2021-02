Vacunación al auto y banderas blancas: Municipios del Biobío agudizan ingenio para cuidar a adultos mayores

El inicio de la vacunación masiva en el Biobío llevó a que los municipios idearan novedosas fórmulas para realizar la inoculación de los adultos mayores de manera rápida y segura, cuestión que se concretó de manera exitosa.

"MACANUDA" ATENCIÓN A LA PUERTA DEL VEHICULO

En Chiguayante, la Municipalidad adecuó la cancha Chiguayante Sur para que los adultos mayores que podían llegar en auto fueran atendidos a través de la ventana del móvil: así no se bajaban y esperaban la media hora de observación en el mismo vehículo.

María Violeta Espinoza, de 90 años, llegó a ese lugar y comentó: "Esto es bonito, porque una está tranquilita, porque no se pone nerviosa viendo al resto".

Sergio Muñoz, de 94 años, también concurrió a la cancha y afirmó: "Esto es macanudo; es lo que esperaba hace tiempo... Es formidable esto de no moverse del auto, entre menos sacrificio, mejor".

En la cancha Chiguayante Sur, adultos mayores que tienen posibilidad de ir en auto a vacunarse, son atendidos sin bajarse. Así se evitan las aglomeraciones. Con toldos quedan a la sombra. @Cooperativa pic.twitter.com/JZfq2k6oZF — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) February 3, 2021

Antonio Rivas, alcalde de Chiguayante, celebró haber "tenido una gran cantidad de adultos mayores con mucho interés".

"Muchos de ellos han llegado acompañados, y a quienes no tienen movilidad, hemos podido acudir a los domicilios. La cancha Chiguayante Sur ha estado muy bien acondicionada, así los adultos no se han tenido que bajar y agradecemos que no hemos tenido ni una señal que ponga en riesgo a nuestros vecinos", dijo Rivas.

En Laja la vacunación a adultos mayores será completamente domiciliaria. 12 equipos se mueven por el sector urbano y rural para llegar a la población objetivo. @Cooperativa pic.twitter.com/2I7T2XDmc2 — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) February 3, 2021

BANDERAS BLANCAS EN TALCAHUANO

Por su parte, en Talcahuano, 35 furgones escolares recorren la comuna para llegar a las más de 2.157 personas mayores de 90 años priorizadas en esta primerísima etapa.

Ilda Muñoz (92) vacunada en Talcahuano, llamó a los jóvenes a parar con las fiestas y a que los escépticos se vacunen "para parar con esto". @Cooperativa pic.twitter.com/9r9fe64d5H — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) February 3, 2021

Si bien hay un registro municipal, se incentivó a los vecinos a poner banderas blancas para poder identificar de manera más rápida dónde hay adultos mayores que deben ser vacunados, conforme el calendario del Minsal.

Roberto Salas marcó su casa con una toalla y un palo, apoyado en un balcón para indicar que ahí su madre de 91 años esperaba la primera dosis: "Nos llamaron del municipio y nos dijeron que, por favor, pusiéramos una bandera blanca para que ayudáramos para la cobertura, así lo carros van rápidamente", explicó.

Roberto Salas espera con bandera blanca puesta en su casa que el equipo de vacunación pase por la Villa Presidente Rios de Las Higueras en Talcahuano. Aquí se vacuna su madre, Beatriz Cabezas (91) que ya está a la espera que inicie el proceso @Cooperativa pic.twitter.com/g3qzHtgepo — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) February 3, 2021

"Lo que hemos querido hacer es evitar el desplazamiento, que las personas tengan que salir de su hogar; por eso, estos tres días la vacuna sólo va a ser colocada en el domicilio", explicó Henry Campos, alcalde de Talcahuano.

En el Biobío, la primera etapa considera 70 mil 395 dosis, para adultos mayores de 71 años y todo el personal de salud. A las 14:30 horas del miércoles, 12.842 personas habían recibido ya la primera dosis.