Vacunación anticovid: Más de la mitad del personal de salud de Chile ya recibió al menos su primera dosis

El personal sanitario de Chile -grupo objetivo que se compone por cerca de 435.866 personas- ya tiene a más de la mitad de su población inoculada con al menos la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer/BioNTech o de Sinovac, según datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS).

De acuerdo al registro del organismo dependiente del Ministerio de Salud, con base en información recogida hasta las 22:00 horas de este jueves, 242.698 funcionarios de la red asistencial -públicos y privados- han sido vacunados.

La campaña de inmunización del personal de salud comenzó en la víspera de Navidad y el pasado miércoles arrancó el proceso de inoculación masiva con la población de riesgo, priorizando a mayores de 90 años, enfermos crónicos y los trabajadores sanitarios restantes.

Una vez vacunada la población de riesgo -cerca de cinco millones de personas- entre febrero y marzo, será el turno de la población mayor de 18 años: unas 15 millones de habitantes que esperan ser inoculadas antes del término del primer semestre.

Chile tiene comprometidas más de 35 millones de vacunas, de las cuales 10 millones son de Pfizer-BioNTech, otras 10 millones de Sinovac y el resto de AstraZeneca, Janssen (Johnson & Johnson) y la plataforma Covax, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar un acceso universal a la eventual vacuna.

Aunque el proceso en general ha sido bastante auspicioso hasta el momento, la presidenta del Cavei, Jeannette Dabanch, reafirmó que "no solamente la incorporación de una vacuna va a tener el efecto que deseamos, que es reducir el número de casos".

"Para que tengamos un respiro en nuestro país, todo el planeta debe tener control de la transmisión del virus; si no se va replicando, va aumentando su familia, que son lo que llamamos hoy día variantes", explicó.

La infectóloga hizo hincapié en que "si logramos interrumpir esa cadena de transmisión, lo más probable es que esas variantes ya no ocurran, porque no va a tener dónde multiplicarse. No hay una medida única ni un número mágico, sino que son múltiples medidas".