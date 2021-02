Vacunación: Colegio Médico dice que veto a extranjeros irregulares "atenta contra la salud de toda la población"

El Colegio Médico calificó como "una medida errada" la decisión de Gobierno de vetar, para el proceso de vacunación masiva, a los ciudadanos extranjeros que se encuentran en Chile con visa de turista o en condición irregular.

Luego de un reportaje de la televisión peruana en el que se incitaba a realizar "turismo de vacunas" a nuestro país, debido a su supuesta abundancia, el Ministerio de Salud emitió una resolución exenta en la que se indica que la vacunación gratuita excluye "a aquellos que están transitoriamente en el país exclusivamente con una visa de turista".

El canciller Andrés Allamand explicó que, en concreto, "no van a tener derecho a vacunarse en Chile los extranjeros que estén en el país con una visa de turista, tampoco los extranjeros que estén como turistas pero que vengan de algún país a los que no se les exige visa y, en tercer lugar, tampoco van a poder vacunarse los extranjeros que se encuentren en el país en una situación irregular, y que no hayan iniciado los trámites de solicitud de una visa temporal o definitiva".

"MEDIDA ERRADA"

Tras esto, a través de redes sociales, el Colegio Médico llamó rápidamente a "NO limitar vacunación a personas en situación irregular en nuestro país", asegurando que ello "afectará a migrantes en condición de mayor vulnerabilidad y atenta contra la salud de toda la población".

Hacemos un llamado a @ministeriosalud a corregir la Resolución Exenta N136 y mantener la cultura histórica de la Salud Pública Chilena brindando protección a la población migrante independientemente de su condición migratoria tal como lo recomienda @opsoms. https://t.co/GKQT1JJyhJ — Izkia Siches Pastén (@izkia) February 10, 2021

Por la misma vía profundizó en la posición del gremio su presidenta, Izkia Siches: "Como Colegio Médico de Chile nos ha sorprendido la Resolución Exenta N°136, ya que, históricamente, Chile ha brindado protección de salud a la población migrante, independiente de su condición migratoria".

"Creemos que ésta es una medida errada y termina afectando a la población migrante que vive en nuestro país y que se encuentra en una condición de mayor vulnerabilidad", indicó, enfatizando que, consecuentemente, ello "termina atentando contra la salud de toda la población" del país.

Sobre vacunación a población migrante en situación irregular y "turismo de vacunas" 👇🏾👇🏾👇🏾 https://t.co/8R8lQofSLH — Izkia Siches Pastén (@izkia) February 10, 2021

La doctora Siches también se pronunció respecto a la polémica por el "turismo de vacunas" o "turismo médico", y apuntó que sí es necesario "encontrar mecanismos para su limitación".

"Como Colegio Médico hemos planteado en forma reiterada que, en este contexto de nuevas variantes (del Covid-19), nuestro país debería mantener parcialmente cerradas las distintas fronteras. En esa línea, limitar los viajes tanto de los chilenos o residentes en Chile, como no permitir viajeros internacionales con fines netamente turísticos", expuso.

Manuel Nájera, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Epidemiología, planteó que "los migrantes que ya viven en Chile tienen derecho a recibir la vacuna y eso es primero una protección dentro de los migrantes, que sabemos que no siempre viven en las mejores condiciones, pero también es protección para todos, porque los migrantes son parte de la ciudadanía del país".

"El tema del turismo y las vacunas, eso puede tener una solución mucho más humanitaria, que tiene que ver con lograr cruzar los registros de los viajeros que lleguen en los próximos días al país, y eso no revierte mayor complejidad dado los sistemas que tenemos hoy día de ingreso, más que el ingreso solo por frontera aérea y la PDI me imagino que tiene claro cuando una persona ingresa y que esos datos están disponibles", añadió.

En una línea similar se pronunció el ex ministro de Salud Osvaldo Artaza, que aseguró que "todas y todos los habitantes deben vacunarse para que todos obtengamos protección"; ello sin perjuicio de "limitar a turistas oportunistas".