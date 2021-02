Vacunación de extranjeros irregulares: "El canciller puso un tema y se precisó", dice Delgado

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, apuntó a su par de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, tras la polémica desatada en la víspera por el anuncio de un veto -en la vacunación masiva contra el coronavirus- para los extranjeros que se encuentren en Chile en situación irregular.

Luego de conocerse un reportaje de la televisión peruana que incitaba a realizar "turismo de vacunas" en Chile, el Ministerio de Salud emitió una resolución exenta (ver archivo adjunto) que el canciller Allamand explicó, en La Moneda, de este modo: "No van a tener derecho a vacunarse en Chile los extranjeros que estén en el país con una visa de turista, tampoco los extranjeros que estén como turistas pero que vengan de algún país a los que no se les exige visa y, en tercer lugar, tampoco van a poder vacunarse los extranjeros que se encuentren en el país en una situación irregular, y que no hayan iniciado los trámites de solicitud de una visa temporal o definitiva".

El anuncio motivó inmediatas críticas de la oposición, del Colegio Médico y hasta del ex ministro Jaime Mañalich:

Dejar un grupo hacinado, empobrecido, como son los inmigrantes, sin vacunar es contrario a la ley y una pésima idea para el bien común. — Jaime Mañalich (@jmanalich) February 11, 2021

Ante la controversia, el jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, Álvaro Bellolio, dijo esta mañana, en Radio Infinita: "Ayer se comunicó mal (la información)".

Luego, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, aseveró que "las personas que están en situación irregular y que han hecho su autodenuncia hoy día son Fonasa A. Por lo tanto, están incluidas y han estado incluidas desde siempre" en la campaña de vacunación.

"Vacunaremos a los migrantes; nunca hemos dicho lo contrario... ¿Cuándo? Según el calendario que todo el mundo conoce", ratificó luego el ministro Enrique Paris.

"LES CORRESPONDE LA VACUNA"

Tras esta serie de rectificaciones, Rodrigo Delgado salió a explicar a qué se debió la comunicación errónea, y dio por superada la polémica.

"Durante el fin de semana se prenden las alarmas; (el tema) lo conversé directamente con el Presidente, se hicieron varias reuniones con el objetivo de poder determinar la postura con respecto a lo que se ha denominado 'turismo de vacuna', y la postura del Gobierno fue clara: no vamos a permitir el turismo de vacuna", dijo.

"Mucha gente pudo haber venido engañada a Chile o con falsa expectativa, y la definición que se hizo por parte del Presidente, por parte del equipo de Salud y también, por supuesto, de Interior, fue dar una señal de cierre a esa posibilidad. Vale decir, el turismo de vacuna cerrado en Chile", explicó.

"HA SIDO MÁS QUE ACLARADO"

Respecto a la confusión, Delgado indicó que, "efectivamente, el canciller (Allamand) abrió un tema que tampoco había sido muy discutido".

"Hay un porcentaje de personas que, teniendo la posibilidad regularizarse, no lo han hecho en el tiempo: estamos hablando de algunas decenas de miles de personas, y justamente el canciller puso ese tema, y ha sido precisado durante esta jornada por el jefe de Extranjería, por el ministro Paris y, si quiere, me sumo (a la precisión)", señaló.

"Lo que yo tengo que decir hoy día es que las personas que están de manera irregular en Chile -tal como lo ha dicho el jefe de Extranjería- son Fonasa; por lo tanto, les corresponde la vacuna. Creo que ha sido más que aclarado eso y sigamos para adelante en un exitoso proceso de vacunación", cerró el jefe del gabinete ministerial.