Van Rysselberghe: "Si queremos salir de esto, vamos a poder hacerlo todos juntos"

La presidenta y senadora de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, se refirió al plan que impulsa el Gobierno para conseguir un acuerdo político con el fin de enfrentar la crisis social y económica del Covid-19.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la legisladora pidió dejar de lado las ideologías para este diálogo y consideró fundamental la colaboración para superar esta situación.

"Tenemos que tener la mente abierta para ir pasando de la ayuda social directa, que es completamente necesaria, a la reactivación económica de manera de que no suceda como sucede en mi zona donde hay desde hace 20 años 10 mil empleos de emergencia, que algunos podrán ser productivos, pero la mayoría no lo son", expresó.

La senadora recalcó que "si queremos salir de esto, vamos a poder salir todos juntos y la única manera de hacerlo va a ser dándonos cuenta que los recursos son los que hay, porque o si no vamos a quebrar al país y vamos a transformarnos en algo así como Venezuela o Argentina".

Ante el escenario actual, con cuarentena total en la Región Metropolitana que evita que muchas personas puedan trabajar, la propuesta de la UDI es que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) los primeros tres meses no sea descendente, como es actualmente, y que luego se alargue otros tres meses.

Este es un cambio en la postura del gremialismo, pues en medio del debate por el IFE legisladores de la UDI, como María José Hoffmann, defendieron que este ingreso fuera decreciendo "porque no es bueno y nosotros no queremos que las personas dependan del Estado".

"Por eso planteábamos alargar el subsidio de emergencia e ir viendo. Sí nosotros creemos que al término de esta emergencia, cuando ya la emergencia sanitaria ya no esté y solo esté más fuerte la emergencia económica, estos subsidios deben ser decrecientes para poder fomentar la salida al trabajo", expresó la parlamentaria.

"La semana pasada se estaban entregando 50 mil cajas diarias"

Asimismo, Van Rysselberghe valoró la entrega de las cajas de alimentos como parte de las ayudas a las personas afectadas en sus ingresos por las cuarentenas.

"Se están repartiendo del orden de 100 mil cajas diarias, se está trabajando con los municipios, por lo tanto que no estén llegando no es así", no obstante luego retrocedió asegurando que "eso es lo que se pretende entregar a fines de la semana pasada o esta semana, eso es lo que me dijeron a mí".

"Pero se estaban entregando ya, a mediados de la semana pasada, cerca de 50 mil cajas diarias en la RM, eso es lo que nos informaron", expresó.

Además, la presidenta gremialista dijo que espera que la conversación para lograr un acuerdo por la crisis se base en aspectos técnicos.

"Esta es una conversación que espero que se dé en términos técnicos básicamente, técnicos que tengan distintas miradas de la sociedad, pero que entiendan de economía, porque lo que está en juego es el futuro de nuestro país. Si hacemos bien las cosas, con la mirada de todos, tenemos esperanza de que tengamos la posibilidad de ponernos de pie y que el progreso vuelva a ser una esperanza en nuestro país", sostuvo.

Senador García (RN) respalda apoyo técnico

En la misma línea se manifestó el senador de RN, José García, quien valoró el rol consultivo que tendrán los economistas en la mesa de trabajo entre el Gobierno y la oposición para enfrentar la pandemia.

Durante la mañana del domingo los parlamentarios de las comisiones de Hacienda sostuvieron su primera reunión con el ministro Briones, donde quedó establecido que los economistas tendrán un rol consultivo.

"Es muy importante que estas, que mayoritariamente son decisiones políticas, tengan el aval técnico, porque vamos a necesitar probablemente aumentar el endeudamiento, el gasto público, el déficit fiscal, una serie de medidas que van a afectar no solo a este Gobierno, sino que probablemente a varios gobiernos siguientes", dijo el senador RN.

"Por lo tanto se requiere que estos acuerdos tengan un gran consenso técnico y sean fruto también de un gran consenso político", añadió.

Desde la oposición, quienes participaron del primer encuentro el día viernes volvieron a respaldar el llamado.

"La situación que está viviendo el país es dramática, por tanto hemos decidido concurrir a este diálogo para enfrentar la emergencia, de buena fe y con ánimo constructivo. Esperamos que esta vez el Gobierno tenga real disposición a escuchar, porque las experiencias previas de diálogo con el Gobierno no han sido positivas", dijo el senador y presidente del PS, Álvaro Elizalde.

A su vez, el presidente de la DC, Fuad Chahín, sostuvo que "lo mínimo que podemos hacer es arriesgar nuestro capital político y concurrir a esta instancia de buena fe, pero con mucha firmeza en que no nos vamos a prestar para que esto sea simplemente una operación comunicacional".

De todos modos hay cuestionamientos por el rol que tendrán los economistas convocados por el ministro Briones. Desde el PPD, su presidente, Heraldo Muñoz, llamó a respetar el modelo acordado el pasado viernes.

"La metodología acordada con el Gobierno para buscar un acuerdo prelegislativo sobre la emergencia fue la designación de miembros de nuestros partidos que están en las comisiones de Hacienda para que trabajen con el ministro Briones. No se acordó comité ni grupo de expertos alguno, espero que el Gobierno respete lo acordado", expresó.