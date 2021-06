Variante Delta: Consejo Asesor Covid-19 recomienda extender cuarentenas de viajeros

La doctora María Teresa Valenzuela, integrante del Consejo Asesor Covid-19, reveló en El Diario de Cooperativa que ante la llegada de la variante Delta al país, han acordado sugerir al Gobierno extender la cuarentena que realizan los viajeros que ingresan a Chile.

"Nuestra recomendación es que el número de días que estas personas tienen que quedar en cuarentena debe ser más que cinco días (previo a que) se trasladen a sus lugares de origen o donde viajan", explicó la académica de la Universidad de Los Andes.

En concreto, esperan que ese periodo sea de "al menos siete a diez días, esa es la recomendación que hemos estado discutiendo en el día de ayer: que deberían permanecer en residencias o un hotel, y que se les debería tomar al cabo de esos días el último PCR para poder ser trasladados" a su destino.

Asimismo, abogó por endurecer la fiscalización a los viajes mismos: "frente a una variante tan trasmisible como se reconoce que es la variante Delta, la verdad es que hay que reforzar todas las medidas de control por todos los puntos de entrada, sean estos terrestres, vía aérea o marítima".

De todos modos, valoró que en el caso de la paciente detectada en el Maule, "afortunadamente fue trasladada (a la ciudad) en un medio particular, no en transporte público", de manera que el Minsal no presume más afectación fuera de los demás pasajeros del vuelo y su respectiva tripulación.

"CUADRO SIMILAR" A RESFRÍO O VIRUS SINCICIAL

Respecto a los síntomas de esta variante específica del Covid, Valenzuela urgió a la población "tener mucho, mucho cuidado", por cuanto "son similares a un resfrío pero más intenso, no el resfrío común y corriente".

En esa línea, hizo hincapié en mirar con atención los signos "sobre todo en los niños, porque ya sabemos que este año está circulando el virus respiratorio sincicial, y por lo tanto, se puede llegar a confundir con un cuadro similar al que provoca esta variante".

En concreto, "es un cuadro en que hay dolor de cabeza y fiebre, pero hay bastante rinorrea, o sea, mocos, entonces puede confundirse con un resfrío común".

La directora del Departamento de Microbiología en la Universidad de Talca, Olga Lobos, detalló que "con la variante delta aumenta, por ejemplo, el dolor de garganta, el dolor de cabeza y hay una mayor cantidad de secreción nasal. Tiene una apariencia un poco más severa, en cuanto que, además, se suman trastornos intestinales con esta cepa, que antes no lo habíamos visto. Se mantienen todos esos síntomas, solamente que en menor medida la pérdida del gusto y la pérdida del olfato".

MODIFICACIÓN DE CONTACTO ESTRECHO

Con la llegada de esta variante se modificaron algunos criterios sanitarios, como los contactos estrechos: por ejemplo, una conversación directa con una persona contagiada, sea con o sin mascarilla, van a ser contacto estrecho.

"La definición de contacto estrecho que tenemos hoy día, que es que una persona tiene que estar 15 minutos sin mascarilla en contacto directo", recordó, comparando que la nueva "es una definición mucho más rigurosa: en el fondo, la persona si ha estado en contacto con la persona, con o sin mascarilla, esa persona se va a definir como contacto estrecho".

Con todo, "la mascarilla es un elemento fundamental, pero tenemos que, ojalá y recomendamos, usar mascarillas adecuadas. Cuál es una mascarilla adecuada (...) la mascarilla quirúrgica o de tres pliegues", enfatizó.

Además, indicó que "estamos conversando también, esperando los resultados de la Universidad Católica en relación a la tercera dosis y también estamos conversando con expertos a nivel internacional. Probablemente, en función de la evidencia a nivel internacional y algo de lo que hemos visto, probablemente si vamos a necesitar una tercera dosis y lo que tenemos que ver cuando será el momento más oportuna para esa tercera dosis, al menos las primeras personas sería en mes de septiembre".