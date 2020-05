Varios ministros en cuarentena preventiva por contacto con senadores contagiados

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, confirmó que hay ministros de Estado que se encuentran en cuarentena preventiva tras haberse reunido con los senadores, Rabindranath Quinteros (PS) y Jorge Pizarro (DC), ambos contagiados con Covid-19.

En el balance diario, el ministro sostuvo que en el caso "de los ministros de Estado, efectivamente, ellos están en una cuarentena preventiva. Ellos tienen que hacerse, en el momento más oportuno, un test PCR".

"Lo fundamental es que, entre lunes y martes, dado el contacto que tuvieron la semana pasada con los parlamentarios positivos, es que se hagan un nuevo PCR -y por supuesto lo van a hacer- para definir si se consideran libres de la enfermedad o deben hacer una cuarentena", agregó Mañalich.

Asimismo, el titular de salud agregó que el testeo no se debe realizar al instante: "Normalmente el examen de PCR es positivo cuando la persona está con síntomas", enfatizó.

En este contexto, el periodista de Cooperativa, Jorge Espinoza Cuellar, confirmó que el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, estuvo una hora y 20 minutos en la comisión de Hacienda de la Cámara Alta, presidida por el senador Jorge Pizarro, mientras que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, estuvo tres horas en la misma reunión.

El Presidente del Banco Central, Mario Marcel, casi 2 horas.

El Ministro Briones 3 horas, por lo que debe quedar en cuarentena. — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) May 17, 2020

"Posible brote" en el Congreso

Jaime Mañalich, además, señaló que están trabajando para están "trabajando muy radicalmente" por encontrar a las personas que estuvieron en contacto con los senadores contagiados, y así controlar el "posible brote" en el Congreso.

"Hay que hacer una vigilancia muy estrecha de las personas que han estado en contacto con ellos, para lograr que este posible brote en el Congreso se controle lo más rápidamente posible", señaló.

"Un test de PCR muy precoz, no puede ser identificado como una prueba definitiva de contagio (...) la mayor probabilidad es que este PCR sea negativo, lo que no quiere decir que no vaya a enfermarme en los próximos días. Normalmente el examen de PCR es positivo cuando la persona está con síntomas", cerró.

Briones y Ward mantienen cuarentena pese a testear negativo

El ministro Briones confirmó esta tarde en Twitter que se realizó el examen PCR "debido a mi relación regular con la Comisión de Hacienda del Senado, a la que pertenece el senador Jorge Pizarro".

"Al final del día viernes me sometí a un test PCR por Covid-19. Acto seguido, inicié una cuarentena preventiva. Pese a que el resultado del test fue negativo, prudencialmente seguiré en cuarentena hasta el próximo jueves a la espera de un nuevo test que pueda confirmar el primer resultado", adelantó.

[2/3] Pese a que el resultado del test fue negativo, prudencialmente seguiré en cuarentena hasta el próximo jueves a la espera de un nuevo test que pueda confirmar el primer resultado. — Ignacio Briones (@ignaciobriones_) May 17, 2020

El titular de Hacienda añadió que seguirá trabajando desde casa "con muchas ganas en una larga lista de temas en que es urgente avanzar de cara a este difícil momento que enfrentan las familias chilenas".

A la cuarentena preventiva se suma el ministro de la Segpres, Felipe Ward, quien también dijo haber dado negativo esta semana, pero se hará un nuevo test y afirmó que "es prudente esta medida".

Ante los casos registrados en el Senado, por recomendación de las autoridades sanitarias, estaré en cuarentena preventiva hasta el resultado de un nuevo examen PCR. Si bien me hice uno esta semana con resultado negativo, es prudente esta medida. Gracias por su preocupación. — Felipe Ward (@FelipeWard) May 17, 2020

Ministro Sichel no califica como contacto estrecho

Por otro lado, el Ministerio de Salud descartó que el titular de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, califique como contacto estrecho, pese a la reunión sostenida con el senador Pizarro en la semana.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, aseguró que la autoridad sanitaria hace un estudio epidemiológico para definir quiénes son los contactos estrechos que deben hacer cuarentena.

"Quien hace la investigación epidemiológica de un caso confirmado es la autoridad sanitaria, de acuerdo a la definición de contacto estrecho. Tiene que cumplir algunos criterios, personas que estuvieron más de dos horas en una reunión, las personas que estuvieron a cierta distancia", indicó.

"El ministro Sebastián Sichel no es calificado como un contacto estrecho. De todos modos se realizó un test el viernes que salió negativo y volverá a hacerse uno a principios de semana", recalcó el Minsal en Twitter.