Vecinos protestaron por traslado de pacientes con Covid-19 a residencia sanitaria en San Vicente

Vecinos del sector Requegua, en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua realizaron una protesta por la llegada de pacientes contagiados con Covid-19 a la residencia sanitaria, ubicada en las instalaciones del motel 7 Lunas.

De acuerdo a las autoridades, se trata de cuatro personas de la ciudad de Machalí, quienes no contaban con las condiciones para realizar una cuarentena en su hogar.

En Machalí, cuatro personas contagiadas con COVID-19 fueron trasladados a Hostal Sanitario, ya que no se cumplían las condiciones para que pudieran llevar un efectivo aislamiento.#PlanCoronavirus #CuidémonosEntreTodos pic.twitter.com/0JLVBNEM3n — SEREMI DE SALUD O'HI (@seremisaludohi) April 23, 2020

Frente al tema, una de las manifestantes señaló que "nosotros queremos saber porqué hay gente aquí adentro trabajando, que salen, entran y no sabemos si ellos están contagiados o no".

Otro de los vecinos apuntó que "ni siquiera consultaron, ni siquiera nos han informado qué significa que esté esta gente aquí adentro".

Por su parte, el alcalde de San Vicente, Jaime González (PS), apuntó que "cuando vemos que se elige un lugar, como el motel 7 Lunas, que tiene casas aledañas, separadas por unos dos metros, con casas de adultos mayores, una niña enferma renal crónica, se genera angustia en la gente y yo la comparto".

"La autoridad regional no tomó una buena decisión y yo rechazo el emplazamiento de esta residencia sanitaria en el sector de Requegua (...) aquí estamos viendo que la intención positiva, pero los efectos son negativos", puntualizó el jefe comunal.

"Es un beneficio para toda la región"

Respecto a la situación, el director (s) del Servicio de Salud de O'Higgins, Fabio López, apuntó que "yo puedo comprender la molestia de la gente. La búsqueda de estoy lugares no ha sido fácil. Dueños nos han cobrado valores para que nosotros dijéramos que no u otros no cumplían las condiciones".

"Nosotros si sabemos que las personas que están adentro si están resguardadas, si están siendo atendidas y sabemos que tienen un caso Covid-19 positivo. Hacer un llamado a la gente que esto es un beneficio para toda la región. Toda la región va a poder en un caso que no pueda tener su cuarentena en condiciones dignas, le estamos dando atención dignas a seres humanos (...) los tenemos confinados, custodiados con fuerza pública", agregó el director.

López puntualizó que "esta es la primera vez que se ocupa, pero yo le informo a la ciudadanía que esto va a seguir pasando".

Actualmente, la región cuenta con tres residencias sanitarias, ubicadas en San Vicente, San Fernando y Santa Cruz.