Vicepresidente del Senado calificó como "contraproducente" el retorno de Ubilla a La Moneda

El vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros (PS), cuestionó el retorno a La Moneda del ex subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla y lo calificó como "contraproducente".

Según se informó este viernes, el ex subsecretario, desde este lunes 11 de mayo, formará parte del equipo asesor de la Presidencia de cara a contener la pandemia del Covid-19.

"Me parece medio contraproducente. (...) Rodrigo Ubilla no fue una de las personas que salió de muy buena forma del equipo de La Moneda: fue bastante cuestionado en relación a los Derechos Humanos y al orden público", señaló Quinteros.

"Me llama la atención que no se quiera decir, que, en relación a la pandemia, se le lleva para asesorar lo que deviene de la pandemia en relación al orden público", cuestionó el senador.

Desde el Palacio de Gobierno confirmaron que Ubilla colaborará durante 90 días y por media jornada en el diseño y coordinación de políticas públicas en el marco de la crisis sanitaria y social.

"SABE DE MANEJO DE CRISIS"

En el oficialismo, la diputada e integrante de la comisión de Salud de la Cámara Baja, Ximena Ossandón (RN), explicó que "me me parece que el hecho de que el subsecretario Ubilla en algún minuto haya sido cuestionado por su labor, no lo inhabilita para hacer una función de asesoramiento, sobre todo, en el tema general de lo que implica la pandemia".

"Esta pandemia tiene muchas aristas y él sabe de manejo de crisis, sabe mucho de temas contingentes y me parece que puede ser un muy buen aporte. Espero que así lo sea", agregó la parlamentaria.

Rodrigo Ubilla renunció en diciembre pasado a su cargo en el Gobierno, aduciendo "razones estrictamente personales", y su cargo fue ocupado a contar del 2 de enero por el actual subsecretario Juan Francisco Galli.