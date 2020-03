Xi a Trump: Sólo una respuesta global puede ganar la batalla contra el coronavirus

El presidente de China, Xi Jinping, pidió este viernes, durante una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, "una respuesta colectiva de la comunidad internacional" para plantar cara a la crisis del coronavirus.

"Sólo una respuesta colectiva de la comunidad internacional puede ganar esta batalla", aseguró Xi, citado por la agencia estatal de noticias Xinhua.

En este sentido, el líder chino solicitó "esfuerzos concertados" para compartir información y experiencias en la prevención y control del virus, y acelerar la cooperación en investigación científica a nivel global.

Según el mandatario chino, su país "no perdió el tiempo" y "compartió inmediatamente la secuencia genética del virus con Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud (OMS)".

"China ha compartido sus experiencias en prevención, contención y tratamiento del COVID-19 sin reservas, y brindado todo el apoyo y asistencia posible a los países que lo necesitan", aseguró Xi, para quien la gestión de su Gobierno ha sido "abierta, transparente y responsable".

Añadió que el país "continuará haciendo lo mismo" y "trabajará con la comunidad internacional para superar el virus" que, según Xi, "no conoce razas ni fronteras y es un enemigo para toda la humanidad".

El presidente Trump, por su parte, aseguró este viernes que "China ha desarrollado una sólida comprensión del virus", tras hablar por teléfono con su homólogo chino.

"Acabo de terminar una muy buena conversación con el presidente Xi de China. Discutimos en gran detalle sobre el CoronaVirus que está devastando grandes partes de nuestro planeta. China ha pasado por mucho y ha desarrollado una sólida comprensión del virus. Estamos trabajando muy juntos. ¡Mucho respeto!", tuiteó Trump .

