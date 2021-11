Día Mundial de la Diabetes: Pacientes dejaron de consultar al médico tras la pandemia

Este domingo se realiza el Día Mundial de la Diabetes, enfermedad que afecta al 12,3 por ciento de la población chilena y que, producto de la pandemia, muchos pacientes crónicos dejaron sus tratamientos o no han sido testeados.

Esta enfermedad crónica se desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Si no es controlada, es una importante causa de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores.

La enfermera jefa de la Clínica Cath, Carolina Saravia, destacó que lo más importante es detectar la enfermedad a tiempo. Entre los síntomas más comunes se encuentran: "Mucha sed, aumento del apetito, pérdida de peso sin explicación alguna, fatiga, irritabilidad, visión borrosa, heridas de cicatrización lenta, infecciones frecuentes, como infecciones en las encías y muchas ganas de orinar, entre otras".

En cuanto a cifras en el continente, más de 60 millones de personas viven con diabetes y se proyecta que en 2040 más de 100 millones de adultos vivirán con esta enfermedad, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

DIABETES Y COVID-19

Esta es una condición que aumenta el riesgo de padecer Covid-19 grave. En ese sentido la Sociedad Chilena de Diabetología (Sochidiab) llamó a las personas con diabetes a que retomen sus controles médicos, con el fin de prevenir las complicaciones asociadas, ya que debido a la pandemia -como en el caso de otras enfermedades- se dejaron de lado los tratamiento y el testeo de las mismas.

La organización evidenció una importante caída de los controles de esta enfermedad en Chile, lo que se vio reflejado en la disminución de nuevas personas registradas en el Programa de Salud Cardiovascular del Ministerio de Salud (Minsal). En 2019, por ejemplo, ingresaron alrededor de 84 mil pacientes, mientras que, en 2020, solo lo hicieron 50 mil personas, lo que equivale a una diferencia de más de 30 mil ingresos.

La doctora Cecilia Vargas, presidenta de la Sochidiab, aseguró que "los pacientes con diabetes mellitus descompensada desarrollaron neumonía por Covid-19 de mayor gravedad, con hospitalizaciones más prolongadas y también han tenido una mayor mortalidad".

Para la Sochidiab, en los últimos meses el panorama no ha mejorado, incluso pese a que se han levantado las cuarentenas y se han flexibilizado las medidas sanitarias del plan "Paso a Paso" del Minsal.

"Esto porque han quedado muchos pacientes sin atender y que ahora necesitan atención. Han intentado volver a sus controles, pero no tienen horas disponibles porque hay mucha demanda, lo que ocurre tanto a nivel público como privado", dijo la doctora.

"Asimismo, ha aumentado el número de consultas de pacientes descompensados y también el número de pacientes que han descompensado sus patologías crónicas asociadas a la diabetes porque no han recibido el tratamiento o no tuvieron sus controles durante el periodo de mayor intensidad de la pandemia", agregó Vargas.

EFECTOS DE LA DIABETES

Del porcentaje de población que sufre esta enfermedad se estimó que el 15 por ciento será hospitalizada alguna vez por problemas de pie diabético, trastorno causado por el aumento de los niveles de glucosa en la sangre debido a la falta de secreción de insulina.

El daño en las extremidades se produce por varias razones. Una de ellas es por el deterioro sensorial lo que implica que los pacientes se demoren más en notar que tienen alguna herida. Debido a lo anterior, en Chile se realizan cerca de dos mil amputaciones a pacientes diabéticos y se estimó que existen 85 mil afectados por pie diabético, que se encuentran en constante tratamiento.

Si hay un diagnóstico temprano y un acceso a la atención médica apropiada, se puede tratar la enfermedad y prevenir sus complicaciones.

La doctora Vargas, explicó que la diabetes tipo dos puede prevenirse "atacando el sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo en la población nacional. Esta información es muy importante, de incorporar a nivel público a través de campañas y en las escuelas, para facilitar la actividad física de las personas".

La diabetóloga de la Sochidiab recomendó seguir una dieta saludable, hidratarse adecuadamente, realizar actividad física y tomar a diario la terapia farmacológica indicada.

LOS MITOS DE LA DIABETES

Hay muchos supuestos en cuanto a esta enfermedad como:

- Las personas con diabetes no pueden mantenerse activas: Si bien cada paciente tiene sus propias limitaciones la práctica de actividad física es altamente recomendada. De acuerdo a la Asociación Estadounidense de Diabetes.

El ejercicio puede mejorar el control de la glucosa y la forma en que el cuerpo usa la insulina, además fortalece el corazón, los pulmones, los huesos y la reducción de la presión arterial.

"Por ejemplo, si una persona con diabetes es propensa a la hipoglucemia, es importante controlar su nivel de glucosa antes y después de realizar cualquier rutina de ejercicios para comprobar que se mantenga en un rango saludable", indicó el director Médico de diabetes de Abbott, el Douglas Barbieri.

"Las personas con diabetes pueden ser nadadores e incluso maratonistas. La clave para mantenerse activo con diabetes es planificar, controlar regularmente sus niveles de azúcar en la sangre y tener las herramientas adecuadas a mano", agregó Barbieri.

- Si tiene diabetes, es más probable que contraiga un resfriado o gripe: No existe evidencia de que las personas con diabetes tengan más probabilidades que otras personas de enfermarse con gripe o resfriado común. Aunque el doctor Barbieri aclaró que sí deben tomar medidas especiales en el caso de contagiarse.

"Para combatir la infección, el cuerpo libera las hormonas del estrés y la adrenalina, que reducen la eficacia de la insulina, lo que puede resultar en altos niveles de glucosa. Es primordial que si se presenta síntomas de influenza o resfriado se acuda a consulta con el especialista médico de forma oportuna y poder identificar en conjunto el mejor tratamiento", expresó el especialista.

- Las personas con diabetes no pueden consumir azúcar: La realidad es que las necesidades dietéticas son únicas para cada persona.

La Asociación Americana de Diabetes recomendó a quienes tienen diabetes centrar su plan de alimentación en proteínas magras, cantidades moderadas de sal, verduras de hojas verde y evitar las grasas.

- Si tiene diabetes, automáticamente necesita pastillas de insulina: Esto es un doble mito, ya que la insulina no se puede tomar en pastillas, se debe inyectar, además, solo algunas personas con diabetes son insulinodependientes. Gran parte de la confusión se debe a un malentendido entre los dos tipos de diabetes.

"La diabetes tipo 1, es causada por problemas en las células del páncreas, lo que hace que no pueda liberar insulina. Las personas diagnosticadas con este tipo de diabetes sueles ser completamente dependientes a la insulina y dependen de inyecciones para ayudarles a absorber los alimentos que ingieren", explicó el Dr. Barbieri.

Además, detalló que "las personas con diabetes tipo 2 a menudo han desarrollado resistencia a la insulina, por lo que pueden usar una variedad de tratamientos para controlar su diabetes. Pueden controlar los carbohidratos a través de planes de alimentación, tomar medicamentos para el control glucémico y complementar con insulina adicional según sea necesario".

- El control de la diabetes se hará cargo de su vida: Uno de los mitos más frecuentes es que no se podrá disfrutar la vida como antes.

"Es cierto que hay algunos ajustes que deberá realizar, como adoptar un plan de alimentación saludable y hacer ejercicio con regularidad. Pero las personas con diabetes pueden perseguir sus sueños y alcanzar sus metas sin interrumpir demasiado su vida diaria", comentó Carmen Gloria Bezanilla, jefa de la Unidad de Nutrición y Diabetes del Hospital Salvador.

La diabetes no es un diagnóstico único para todos y hay muchas formas en que las personas pueden controlar su diabetes, por lo tanto, lo mejor es asistir a la consulta con un especialista para elegir el mejor tratamiento de acuerdo a sus necesidades.