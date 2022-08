Diputada Gazmuri: "También fumo y no me avergüenzo, cultivo plantas en mi casa"

La diputada Ana María Gazmuri se mostró contraria al test de droga que realizarán a los parlamentarios en la Cámara Baja, catalogando esta medida como "inconstitucional" y recalcando que apunta a la "estigmatización y a la criminalización".

Cada seis meses los diputados y diputadas deberán someterse a un test de pelo para identificar si consumieron algún tipo de droga y que, de salir positivo, será un resultado público. El polémico reglamento -promovido por la UDI- se aprobó la Sala de la Cámara Baja a fines de junio y tiene como objetivo prevenir el consumo de sustancias, estupefacientes o psicotrópicos de los legisladores para evitar algún delito asociado al narcotráfico.

El test de pelo se realizará a todos los parlamentarios de manera aleatoria, semestral y privada, los cuales deben someterse a dicha prueba al menos dos veces durante su periodo legislativo, y quien se oponga, será sancionado por la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara.

Gazmuri, quien es activista del uso de la cannabis, en conversación con La Tercera catalogó esta medida como inconstitucional y expresó que considera esta iniciativa como un "proyecto populista que siembra un manto de duda en la Cámara inadecuado. Es absurdo vincular un supuesto consumo con el narcotráfico. No corresponde con una agenda contra la droga ni al Chile actual. Es retrógrado. Es completamente inconstitucional. Un reglamento no puede estar por sobre la Constitución ni las leyes", asegurando que están "analizando" la posibilidad de tomar medidas judiciales.

"Hay que hacerse cargo de los temas de fondo. No podemos seguir con esta política que apunta a la estigmatización y a la criminalización", agregó la única legisladora que votó en contra de este reglamento: "Creo que fue una acción equivocada (de su sector), porque pensaron que mediante indicaciones podían darle una coherencia y morigerar ese proyecto. Fue un error importante. Yo lo advertí. Primó probablemente este miedo al estigma", comentó.

Sobre el revuelo que causó su par Jaime Sáez (RD), que reconoció los últimos días que consumía marihuana, Gazmuri dijo que "se ha hecho una polémica artificiosa (...). El mundo entero va avanzando hacia la regulación del uso de la cannabis. Desde el punto vista científico, tenemos claro que es una droga, porque es una droga al igual que el alcohol".

Finalmente, sobre sus gustos personales, la también actriz reveló que también fuma marihuana, señalando que "no solo no me avergüenzo. Yo cultivo mis plantas en mi casa y hablo de las plantas que cultivo. Actúo con la frente en alto. ¿Sabes por qué? Porque con esas dejo de alimentar las arcas del narcotráfico".