Pese a la pandemia, Fundación Down UP! llama a familias a ser parte de su comunidad

La Fundación Down UP! llamó a las familias que reciben a hijos con síndrome de Down a integrarse a su comunidad, pensando en que la pandemia de Covid-19 ha hecho más difícil el trabajo de sociabilización que necesitan los más pequeños, y en particular guiados por otras familias que actúan como monitoras.

"Recibir la noticia de que nuestro hijo/a tiene síndrome de Down, tanto en el embarazo como posterior al parto, suele ser difícil y muchas veces las familias, en particular los padres y madres, la recibimos con miedo, ansiedad e incertidumbre. Como fundación, a través de nuestro programa de bienvenida buscamos acompañar a las familias que comienzan el camino de la crianza con su hijo/a con síndrome de Down, entregándoles apoyo y orientación", relata Andrea Allamand, directora ejecutiva de la ONG.

Por la pandemia, las visitas presenciales que realizaban las familias monitoras ahora se convirtieron en reuniones telemáticas, pero que de igual forma han permitido apoyar a quienes llegan a la fundación en busca de apoyo y orientación.

"Compartir experiencias con otras familias ha sido fundamental en este proceso de aprendizaje que estamos iniciando", comentan Andrea y Eduardo, padres de Millaray, quienes son parte del programa de Down UP! desde Coyhaique, en la Región de Aysén.

La psicóloga Florencia Canessa explica que el Covid-19 derivó en un momento complejo y "ha implicado tener embarazos y partos mucho más solitarios, lejos de las redes de apoyo, de las familias, de los amigos, que ayudan mucho a transitar este proceso, que es de mucho cambio, emociones y muchas cosas nuevas".

"Al no poder tener contacto con esas redes los procesos se han dificultado. A las mujeres se les ha hecho más difícil aún ante el miedo al parto sola, ante el posible contagio y por tanto la consecuente separación de la guagua, y todo eso sumado a conocer la noticia inesperada del síndrome de Down que trae tantas preguntas e incertidumbres como familia", agrega la profesional.

La Fundación Down Up, nacida en 2016 y que ya ha agrupado a más de 750 familias, dispuso del correo electrónico bienvenida@downup.cl para contacto directo, o a través de su sitio FundacionDownUp.cl.