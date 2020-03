Coronavirus: Trudeau y su esposa se aíslan después de que ella dio positivo

Sophie Grégoire Trudeau, la esposa del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dio positivo este jueves a coronavirus, confirmó el gobierno al precisar que ella presentó síntomas de COVID-19 tras regresar de un viaje a Londres.

Por su parte, Trudeau "está en buen estado de salud sin síntomas" por lo que no se le harán pruebas para determinar si está contagiado con COVID-19.

La prueba de la esposa de Trudeau "dio positiva. También siguiendo consejos médicos, permanecerá en aislamiento de momento. Se siente bien, está tomando todas las precauciones recomendadas y sus síntomas siguen siendo moderados", explicó la Oficina del Primer Ministro.

Según la fuente, tras regresar de Londres y desarrollar síntomas de una "gripe moderada", Sophie Grégoire Trudeau y su esposo informaron que habían decidido aislarse en su domicilio mientras se realizaban pruebas para determinar si estaba infectada con el nuevo coronavirus.

"Como medida de precaución y siguiendo el consejo médico, permanecerá en aislamiento durante el periodo planeado de 14 días", añadió el comunicado.

"Desafortunadamente, los resultados de la prueba COVID-19 de Sophie son positivos. Por lo tanto, ella estará en cuarentena por el momento. Sus síntomas siguen siendo leves y se está cuidando y siguiendo los consejos de nuestro médico", añadió el propio primer ministro en su cuenta de Twitter durante la noche del jueves.

"Me siento bien y no exhibo ningún síntoma del virus, pero también seguiré los consejos de nuestro médico y continuaré aislándome por el momento. Durante ese tiempo, como lo hice hoy, continuaré trabajando desde casa y realizando reuniones a través de video y teleconferencia", recalcó Trudeau.

