La India cierra sus puertas a los turistas para detener la propagación del coronavirus

Sigue el Minuto a Minuto: El mundo extrema medidas tras la declaración del coronavirus como pandemia

El gobierno indio anunció este jueves la suspensión, hasta el 15 de abril, de todos los visados, excepto los diplomáticos y de trabajo, emitidos para los ciudadanos de cualquier país del mundo, después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la situación de pandemia por el coronavirus.

"Todas las visas existentes emitidas a nacionales de cualquier país, excepto las emitidas a diplomáticos, funcionarios de la ONU, de organismos internacionales, las de trabajo y de proyectos, están suspendidas hasta el 15 de abril", advierte en un comunicado el Ministerio de Exteriores, que añade que la medida entrará en vigor a partir de las 12.00 horas GMT (09.00 hora chilena) de este viernes.

La misma suspensión también afectará a los ciudadanos extranjeros titulares de la tarjeta de Ciudadanos Indios de Ultramar (OCI), que son aquellos con origen indio que tienen un pasaporte especial para entrar al país de forma indefinida, ya que su Constitución prohíbe la doble nacionalidad.

De todos ellos, los que ya se encuentren en el país asiático mantendrán la validez de sus visados y los que aún no hayan entrado al país deberán solicitar un visado nuevo acreditando "razones convincentes" para el viaje.

El Ministerio avisa además que "todos los viajeros entrantes, incluidos los ciudadanos indios" que lleguen de cualquier destino pero que hayan visitado China, Italia, Irán, Corea del Sur, Francia, España o Alemania después del 15 de febrero, "serán puestos en cuarentena por un periodo mínimo de 14 días".

Asimismo, recomienda a sus ciudadanos que no viajen al extranjero salvo que sea "esencial".

