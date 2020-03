La UE evaluará la prohibición de EEUU de los viajes desde el Espacio Schengen

Sigue el Minuto a Minuto: El mundo extrema medidas tras la declaración del coronavirus como pandemia

La Unión Europea evaluará este jueves la decisión anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de prohibir todos los viajes procedentes de los 26 países pertenecientes al Espacio Schengen por culpa del coronavirus.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, anunció en un mensaje en la red social Twitter que, tras la prohibición decretada esta madrugada por el presidente Trump, la UE "evaluará la situación hoy" y resaltó que "debe evitarse cualquier ruptura económica".

"Europa está tomando todas las medidas necesarias para contener la propagación del Covid19, para limitar el número de personas afectadas y apoyar la investigación", dice Michel en su tuit.

Following the travel ban @realDonaldTrump announced, we will assess the situation today.



Economic disruption must be avoided. #Europe is taking all necessary measures to contain the spread of the #COVID19 virus, limit the number of affected people and support research.