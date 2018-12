Hombre terminó hospitalizado grave por asquerosa costumbre: Olía sus calcetines sucios

Un hombre terminó hospitalizado grave por problemas respiratorios en Zhangzhou, China y se descubrió que tenía una infección por hongos en los pulmones a causa de una extraña costumbre: oler sus calcetines sucios todos los días después de llegar del trabajo.

El sujeto, de apellido Peng, acudió de emergencia al hospital con dolores en el pecho y dificultad al respirar. En un comienzo lo trataron por una neumonía, pero como los síntomas seguían, no le quedó más que confesar.

Peng dijo ser "adicto" a oler sus calcetines y con los exámenes, los médicos concluyeron que inhaló esporas fúngicas desarrolladas en sus zapatos.

Otra explicación para los hongos en sus pulmones fue que el hombre de 37 años estaba cuidadndo a su hijo pequeño y descansaba poco, por lo que su sistema inmune estaba más débil, según Science Alert.

Fungus is smoked to the lungs by sniffing the socks worn by myself and it is diagnosed as severe lung infection by X-ray examination, it is still treating in hospital as a major matter of emer https://t.co/SVnn0Ounze pic.twitter.com/pcDzfU7oeA