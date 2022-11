Más de 35.000 europeos mueren al año por infecciones resistentes a antibióticos

Más de 35.000 personas mueren cada año por infecciones resistentes a antibióticos en Europa, informó este jueves el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).

El estudio, que incluye a los treinta países del Espacio Económico Europeo (los 27 de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega) con datos de 2016-2020, refleja un aumento con respecto a estimaciones previas y compara el impacto de la resistencia a antibióticos con el de la gripe, la tuberculosis y el SIDA combinados.

Los últimos datos muestran incrementos "significativos" en infecciones y muertes de casi todas las combinaciones de bacterias resistentes a antibióticos, especialmente en centros sanitarios.

El número de casos de bacterias Acinetobacter resistentes a antibióticos se duplicó en 2021 respecto a la media de 2018-2019 y el porcentaje de casos de "Klebsiella pneumoniae" resistentes creció un 20 por ciento el año pasado.

También se duplicaron, entre 2020 y 2021, los casos del hongo Cándida auris, un microorganismo superresistente a los principales fármacos conocidos.

The estimated number of deaths in our report examines the years 2016-2020 and shows an increase from previous estimates.



The health impact of #AntimicrobialResistance (#AMR) is comparable to that of #influenza, #tuberculosis and #HIV/#AIDS combined.https://t.co/GFZ9jZsgCI pic.twitter.com/MJVCK7C0mt