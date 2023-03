Más de la mitad de la población del mundo sufrirá sobrepeso u obesidad en 2035

Más de la mitad de la población mundial sufrirá sobrepeso u obesidad en 2035 si no se toman medidas, según datos de la Federación Mundial de Obesidad.

De acuerdo con ese organismo, más de 4.000 millones de personas se verán afectadas y las tasas aumentarán más rápidamente entre los niños.

Se espera que los países de ingresos bajos o medianos de África y Asia experimenten los mayores aumentos.

More than half the global population will be living with overweight and obesity within 12 years if prevention, treatment and support do not improve. 🚨



