"Quiero amputarme la pierna, no aguanto más": El drama de una mujer a dos años de sufrir un accidente

Eliana Toro es una periodista argentina que ha conmovido a redes sociales con un estremecedor pedido, pues hace dos años sufrió un accidente que la dejó con intensos dolores en su pierna y ahora desea amputársela.

Según relató a través de Facebook, en diciembre de 2016 un taxi que se pasó una luz roja la atropelló cuando iba camino a su trabajo.

"Tuve fractura múltiple de fémur y luxación de rodilla, la cual quedó con 20º grados de flexión frente a los 140º que tiene una articulación normal", detalló.

Toro explicó que después de ser sometida a cuatro operaciones, sesiones de fisioterapia y dolores que la hicieron adicta a los analgésicos, "finalmente la flexión de mi rodilla llegó a los 90º, pero los dolores siguen y la funcionalidad es poca, débil e incómoda".

"Ya no soporto más el dolor, no aguanto más. Quiero amputarme la pierna, realmente es lo que deseo", dijo a Infobae.

Pero la mujer se ha enfrentado ha varias dificultades. Cuando ha conversado su decisión con amigos y familiares se han asombrado e incluso la han tildado de loca.

Asimismo, su equipo de médicos concuerda con ella, pero se niega a operarla: "todos me dieron la razón, efectivamente estaría mejor con una pierna biónica, pero nadie accedería a hacerlo. 'No hay razón para amputar, solo tu inmenso dolor, y eso solo lo sabes tú', me dijeron.

"Así como en otros países la amputación es la primera opción, acá es verdadero tabú", reclamó.