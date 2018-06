Seremi Rosa Oyarce anunció fiscalización permanente a convención de tatuajes

La seremi de Salud Metropolitana, Rosa Oyarce, fiscalizó el cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias para que tatuadores puedan trabajar en la Comic Ink, convención de tatuajes e historietas que se realizará este fin de semana en Estación Mapocho.

Entre las principales exigencias están el uso de elementos de higiene y seguridad como mascarillas y guantes, y el correcto desecho de material cortopunzante.

Además, la autoridad sanitaria aprovechó la instancia para solicitar a sus organizadores a no utilizar tintas marca "Supreme", las que recientemente han sido cuestionadas por un reportaje de Canal 13 y cuya composición podría poseer elementos riesgosos para la salud.

"Estamos haciendo esa vigilancia permanente. Nosotros vamos a estar sábado y domingo acá en este lugar con nuestros equipos para, efectivamente, si nosotros encontrásemos algún elemento que no esté etiquetado o que provenga de una procedencia que es desconocida, que no está dentro de los listados, va a ser sacado del mercado inmediatamente", aseguró Oyarce.

Junto con establecer las exigencias y anunciar fiscalización durante la realización del evento, la seremi solicitó a tatuadores participantes a no utilizar tintas marca Supreme, la que contendría elementos tóxicos.

Mientras que desde la organización, a través de un comunicado, explicaron que "la marca 'Supreme' se dejó de distribuir de manera comercial en Chile hace al menos cinco años, por lo que su utilización ya no es efectiva entre los tatuadores certificados y autorizados por las autoridades locales".

Eso sí, reconocieron que "deben existir aún ciertos focos minoritarios, de los que no podemos hacernos cargo como evento, que utilizan este tipo de producto".

La autoridad sanitaria indicó que dentro de las principales infracciones que se han constatado en algunos recintos de tatuaje está el no acreditar el conocimiento de técnica aséptica, no acreditar la vacuna contra la hepatitis B por parte del personal, no presentar manuales de procedimientos, la no existencia de lavamanos en el área de lavado de los materiales y falta de aseo de las superficies de trabajo.

La fiscalización se mantendrá durante todo el fin de semana en el evento que se realiza en Estación Mapocho.