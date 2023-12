Sufría de constantes dolores de cabeza y descubrió que tenía palillos chinos enterrados en el cerebro

Un hombre de Vietnam descubrió que tenía un par de palitos chinos alojados en su cerebro, tras sufrir de jaquecas durante más de cinco meses.

Según informó Metro, el hombre de 35 años acudió al Hospital de la Amistad de Cuba en Dong Hoi, tras sufrir fuertes dolores de cabeza, secreción de líquidos e incluso pérdida de visión.

Tras realizarle los exámenes correspondientes, los médicos revelaron que padecía neumoencéfalo a tensión, una afección neurológica rara pero potencialmente mortal, en la que aumenta la presión intracraneal de manera peligrosa.

Fue entonces cuando la tomografía reveló que tenía unos palillos rotos que iban desde la nariz hasta el cráneo.

Pese a que el hombre inicialmente aseguró desconocer el cómo llegaron los palillos a su cabeza, sus familiares creen que pudo haber sido producto de una pelea en la que el hombre se vio involucrado hace cinco meses, y de la cual sólo recordaba haber sido golpeado en la cara con un objeto extraño.

Afortunadamente el equipo médico logró extraer los palillos del paciente, quien se encuentra en condición estable.

