Científicos trasplantaron riñones de cerdo a un humano y lograron que funcionaran

Un equipo científico consiguió trasplantar riñones de cerdo modificados genéticamente a un paciente de 52 años con muerte cerebral y, por primera vez, logró que los órganos fueran funcionales: pudieron fabricar orina y depurar creatinina.

Detrás de esta investigación -aún en fase de experimentación- está un equipo liderado por Jayme Locke, de la Facultad de Medicina Heersink en la Universidad de Alabama, Birmingham (Estados Unidos). Los resultados amplían otro estudio pionero en humanos realizado por los mismos investigadores y que fue dado a conocer en enero de 2022.

El nuevo trabajo se publica este miércoles en la revista JAMA Surgery y -según sus responsables- supone un avance en la ciencia y en los xenotrasplantes como terapia para tratar potencialmente la insuficiencia renal terminal, abordando "la grave crisis mundial de escasez de órganos renales".

Breaking News: Pig kidneys, for the first time, demonstrate “life-sustaining kidney function” in a human. Find out more about this incredible breakthrough and why it matters: https://t.co/FYdVX5pdCz pic.twitter.com/vd80sGIg9v