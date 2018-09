El curioso caso de la pareja que lleva tres años sin tener relaciones sexuales

Jacob y Charlotte, ambos de 23 años, conforman una pareja que lleva cuatro años de relación. Pero no es cualquier noviazgo: ambos decidieron no tener relaciones sexuales, porque "no los hace felices".

La pareja habló con BBC sobre su decisión, contando que la joven se declara asexual, aunque Jacob en un principio no compartía la decisión pero finalmente aceptó la postura de Charlotte.

Según BBC, alrededor del 18% de encuestados menores de 30 años han tenido relaciones sexuales menos de 10 veces en el último año.

"Jacob no quiere tener relaciones sexuales con alguien que no quiere tener relaciones sexuales", explicó la joven británica, además de agregar: "es realmente triste cómo algunas personas priorizan el sexo sobre la felicidad".

La pareja contó que su relación partió con relaciones sexuales pero decidieron no seguir así. "Funcionó durante los primeros seis meses, pero realmente no nos hacía felices a ninguno de los dos", contó Charlotte.

"No hemos tenido relaciones sexuales con los últimos tres, y no estamos planeando hacerlo", agregó la joven.

