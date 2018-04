Ministro de Educación: Mis hijos son unos campeones, necesitan más de 3 condones

Compra condones para sus hijos y además los considera unos "campeones" por necesitar más de un preservativo. Así resume el ministro de Educación, Gerardo Varela, cómo enfrenta la prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos con su familia.

"Soy bastante liberal en esto, a mis niños los he educado sin abejitas. (Condones) por supuesto, de hecho, les he ido a comprar, porque no se atreven cuando chicos", comentó.

Ante esta postura, y en entrevista con Radio Universo, el secretario de Estado fue consultado sobre por qué promover que haya dispensadores de condones en todos los colegios.

"Pero es que mis hijos son unos campeones, necesitan más de tres parece", respondió.

A renglón seguido agregó: "¿Pero, sabe lo que pasa? Uno con sus hijos tiene ciertos niveles de libertad y responsabilidad que no necesariamente tienen los niños ajenos, yo no le puedo decir a usted cómo tiene que educar a los suyos. Tengo que tener cuidado en este tema ver cuál es la mejor política pública".