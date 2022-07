"A mí nadie me estafa": Joven evitó timo online tras publicar la venta de su computador

Una joven se viralizó tras dar a conocer cómo evitó ser estafada luego de haber puesto a la venta un MacBook por 500 mil pesos en Mercado Libre.

A través de un hilo de Twitter titulado "A mí nadie me estafa", Fernanda Catalán describió y adjuntó pantallazos del minucioso método que utilizaron los delincuentes para cometer el fraude.

La joven había publicado el anuncio del computador en las plataformas de Facebook, Yapo y Mercado Libre, pero una potencial cliente que le habló por WhatsApp le pidió realizar la transacción de compra por esta última, debido a que tenía "dinero retenido" en la aplicación de Mercado Pago que quería utilizar, según informa LUN.

"Como lo he usado, accedí. Ella me dijo que iba a hacer la compra y luego me mandó un pantallazo como los de MercadoLibre, muy bien hecho, donde decían que debía ingresar un correo, lo que ya era raro", comentó Catalán que sabía que la plataforma no pide datos personales del vendedor al hacer compras.

Pese a ello, la joven continuó con el proceso de venta y explicó que posteriormente le "llegó un WhatsApp, también muy bien hecho, que decía que se había hecho el pago. Ahí tenía claro que era una estafa, que querían retirar el MacBook porque según el mail ya me habían pagado", pero no le había llegado ninguna notificación a su cuenta.

"Les dije que había llamado a PDI y me bloquearon", concluyó Catalán, cuya publicación se llenó de comentarios con experiencias similares y agradecimientos por la advertencia.