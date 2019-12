Adolescentes volcaron en accidente vehicular e inmediatamente grabaron un video para TikTok

Tres jóvenes sufrieron un accidente en un auto y volcaron, volviéndose virales por un inesperado motivo: lo primero que hicieron fue grabar un video riendo y cantando para publicarlo en TikTok.

Las adolescentes de Pensilvania, EE.UU. esperaban ser rescatadas cuando decidieron elegir una canción y publicar el frívolo momento en redes sociales, lo que provocó varias críticas de usuarios.

These girls got into an accident, flipped their car, and still managed to get a TikTok up pic.twitter.com/MPxnOFgBhW