Amor en pandemia: Brasileña se casó con alemán por videollamada sin conocerse en persona

Durante la pandemia de coronavirus, muchos se han tenido que acostumbrar a nuevas formas de estudiar, trabajar e incluso de mantener relaciones a distancia.

El caso de una brasileña y un alemán ha llamado la atención en todo el mundo, ya que llevaron las relaciones a distancia a otro nivel, ya que se casaron por videollamada y sin conocerse anteriormente.

Según lo relatado por Cíntia Araujo, de 39 años, un pastor local le presentó a Timo Arnstadt de 45 años. En ese momento comenzaron a comunicarse en línea y encontraron cosas en común.

Ambos incluso dejaban las cámaras prendidas día y noche para simular que estaban juntos. En menos de un mes, Arnstadt propuso matrimonio a Araujo y ella le dijo que sí; sin embargo, la pareja se casó a distancia, ya que ninguno de los dos podía volar al país del otro debido a la pandemia.

"Sé que no todos se casarían con una persona a la que ni siquiera vieron en persona. Mis amigos me dijeron que estaba loca. Les explico que me enamoré de ella porque Cintia tiene la actitud correcta, la personalidad adecuada, además de ser hermosa. Tenemos lo mismo planes. Todo lo que sé de ella me basta", contó el alemán a medios locales.

Después de cuatro días de matrimonio, los dos finalmente lograron verse en el aeropuerto de Guarulhos, en São Paulo. Muy emocionados, los dos intercambiaron anillos allí mismo y se dieron un beso, pese a las restricciones por el coronavirus.