"Ándate a la... atiéndeme no más": Hombre perdió la calma e insultó a cajera de BancoEstado

Un hombre fue grabado en el momento en el que comenzó a insultar a una cajera de BancoEstado, luego que esta se negó a atenderlo antes que a otras personas.

Según informó T13, el sujeto se había molestado por la tardanza de la atención en una sucursal de Providencia, por lo que decidió saltarse la fila de espera y exigió a la cajera realizar un depósito.

"Necesito hacer un depósito. Yo estoy hace rato acá. A mí me importa un p... que tú no me querai atender", comentó el hombre indignado a la cajera, la que intentaba explicarle que debía respetar el sistema de atención con número.

"No, yo quiero que tú me atendai, poh. Ándate a la chucha. Ya poh, ándate. No te voy a hacer caso. ¿Qué pasa? Acaso van a ir afuera. Hace rato que me llamaron y no me dejan hacer mi depósito. No me voy a ir a ninguna parte, atiéndeme no más, si yo tengo cuenta acá", continuó el sujeto.

Posteriormente, Carabineros acudió a controlar la situación y detuvo al sujeto, luego que él se negó al control de identidad respectivo, aunque minutos más tarde fue liberado.