Asesinó a su pololo para quedarse con herencia de $26 mil millones, pero el dinero nunca existió

Una mujer de Estados Unidos asesinó a su pololo para quedarse con la supuesta herencia que recibiría de más de 26 mil millones de pesos, pero que finalmente no era real, ya que se trataba de una estafa.

Según dio a conocer la policía de North Dakota, Steven Edward Riley Jr, de 51 años, había recibido un correo electrónico de una persona que decía ser abogado de un "pariente lejano" desconocido y que debía reunirse con él firmar el pago del efectivo.

Fue entonces cuando Ina Thea Kenoyer, lo envenenó con anticongelante el mismo día en que cobraría la enorme suma, sin saber que en realidad todo se trataba de una estafa, ya que el abogado nunca apareció.

Pese a que el hombre comenzó a presentar síntomas de intoxicación inmediatamente, la mujer de 47 años llamó a emergencias al día siguiente, y aseguró que su pololo había estado bebiendo mucho y que sólo había sufrido un golpe de calor el día anterior.

Días después, la autopsia desmintió su versión y reveló que el hombre había muerto tras ingerir anticongelante, un químico que la policía posteriormente encontró en la casa de la pareja.

La mujer alegó a las autoridades que tenía derecho a parte de la herencia de Riley como su "esposa de hecho" y que planeaba dividir el dinero con su hijo.

Sin embargo, el hijo de la víctima, Ryan Riley, aseguró que en realidad "no estaban muy contentos, mi papá quería terminar con ella por un tiempo. Ella simplemente nunca trabajó y se estaba aprovechando de él. Mi papá planeaba adquirir acres de tierra y darnos una parte a mí y a algunos de mis hermanos. Luego abrir su propio taller de automóviles".

