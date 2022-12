"Busco amistad y compañerismo": La conmovedora carta a los Reyes Magos de un niño que sufre bullying

Durante los últimos días se viralizó la conmovedora carta que le hizo un niño de 11 años a los Reyes Magos, en la que pedía amistad y comprensión de sus compañeros de colegio que suelen hacerle bullying.

Fue la madre del pequeño quien dio a conocer la situación a través de su cuenta de Twitter, donde aseguró que la carta debía ser entregada en una actividad del colegio. Pero ante la sospecha de que nadie la leería, el niño decidió guardarla y llevársela a su casa.

"Estas navidades yo no busco ni regalos, ni dinero, ni siquiera material del colegio. Busco la amistad, comprensión, y compañerismo de 'mis compañeros'. Me mudé aquí hace un año y medio y me ha costado adaptarme a las personas, el clima y a conflictos 'con el nuevo'", dice un fragmento de la carta.

La mujer explicó que los insultos que recibía su hijo aumentaron y que, pese a que el pequeño ha comunicado a las autoridades del colegio lo que le sucede, nadie leyó la carta, y tampoco han tomado medidas para solucionar la problemática.