Chilena que vive en Hawái arremetió contra turistas que visitan la isla y se llenó de críticas

Una chilena que vive en Hawái, causó polémica tras criticar a los turistas que visitan la isla y asegurar que no son bienvenidos por los locatarios.

Todo comenzó cuando Malia Luna le respondió en TikTok a un estadounidense que posicionó a Hawái dentro de los "cinco estados menos amigables".

"¿Por qué la gente se sorprende tanto cuando llegan acá a Hawái y se encuentran con que la mayoría de las personas que vivimos acá no queremos turistas? Literalmente, llevamos años diciéndoles que ¡por favor dejen de venir!", comenzó.

La mujer explicó que "no solamente estamos cansados de los turistas por su actitud, su falta de respeto, sino que también porque con el sobreturismo destruye nuestras islas", y que aquellos que llegan de manera respetuosa "son los menos".

"No se sorprendan si es que llegan acá a Hawái y se encuentran con que la gente no es amigable, como la muestran en las películas. No se sorprendan si es que vienen y se dan cuenta que no los queremos", concluyó.

Tras recibir una serie de críticas en redes sociales, la mujer aseguró que si bien tuvo que emigrar a la isla desde Chile, "el proceso migratorio es completamente distinto al turismo", y que además, es descendiente hawaiana.