Chileno sufrió infarto tras ver "Avengers: Endgame" y halló en Twitter a la mujer que salvó su vida

Un hombre sufrió un infarto cuando fue al cine Hoyts de Parque Arauco para ver "Avengers Endgame" y mediante redes sociales comenzó a buscar a las personas que salvaron su vida.

Christian Meyer fue operado y quedó hospitalizado tras el grave incidente, según dijo por Twitter, donde escribió que "de no ser por la ayuda de una doctora anestesista y su acompañante no la estaría contando".

Ayer tuve un infarto en el cine Hoyts del parque arauco, fue grave y tuve muerte súbita.. de no ser por la ayuda de una Doctora Anestesitas y su acompañante no la estaría contando me salvaron la vida (Ya estoy bien)... si me puede ayudar a encontrarlo se los agradecería RT