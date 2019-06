Compañía busca a persona para pagarle 7 millones de pesos por recorrer Francia tomando vino

La empresa de vinos Rosé All Day lanzó un concurso para premiar a los amantes del vino y las redes sociales, pues pagará 10 mil dólares (unos 7 millones de pesos) a su próximo influencer.

La iniciativa comienza este 8 de junio y los participantes deben seguir a la marca en Instagram, junto con publicar contenido con el #RoséAllDay para participar (entre el 8 de junio y 2 de septiembre).

We’re giving away $10K and a trip to our beautiful #chateau in France. Starting next month, we’ll be holding an Influencer Casting Call! Tag someone who will totally #slay this contest. Check back soon for full rules and regs! pic.twitter.com/9KXv24PlMW