"Con vocación no mantengo a mi familia": Mujer renunció por no recibir un salario justo y se hizo viral

Una profesora de México fue aplaudida en redes sociales tras asegurar que renunció a su trabajo de más de 8 años, porque no recibía un sueldo digno para mantener a su familia.

A través de un video de TikTok, Diana Clarissa explicó que tomó la drástica decisión luego de un receso de seis meses en el que pensó volver a hacer clases "por amor al arte y a los estudiantes", pero que finalmente decidió priorizar sus finanzas y salud mental.

"No es el problema mi vocación, mi vocación siempre ha estado firme. El problema es que con vocación yo no mantengo a mi familia. Con vocación no pago las facturas ni los recibos. Desgraciadamente, cuando tenemos familia nos damos cuenta que un salario de docente no alcanza", aseguró la mujer.

En un segundo video la mujer aseguró que pese a contar con un postgrado, tuvo que levantar un emprendimiento mientras ejercía como docente para sustentar a su familia, por lo que tras renunciar decidió dedicarse exclusivamente a ello y actualmente genera más ingresos que antes.