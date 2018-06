Condenan a sujeto que violó a su hijastra por 20 años y tuvo 10 hijos con ella

Un sujeto catalogado como un "monstruo" por la prensa argentina fue condenado por la justicia a 13 años de prisión por abusar sexualmente de su hijastra durante dos décadas en Santiago del Estero.

Héctor Virgilio Villalba fue hallado culpable de violar a la mujer en múltiples oportunidades. Sus abusos comenzaron cuando ella tenía solo 11 años y, desde ese tiempo, tuvieron 10 hijos.

Su juicio duró seis meses y la víctima lo encaró en la última audiencia: "Me has arruinado la vida, he sido tu esclava sexual".

Todo comenzó cuando el hombre, actualmente de 59 años, la obligaba a cocinarle y lavarle la ropa desde niña, luego de eso se aprovechaba de ella.

La mujer entregó un crudo testimonio, recogido por Todo Noticias: "A los 14 tuve mi primer hijo; me golpeaba con un látigo y obligaba a parir en casa; cuando nacían, los anotaba y daba su apellido".

"Se me murieron dos chiquitos y por orden suya los enterré cerca de casa", relató la mujer, agregando que "hoy, cuatro de mis hijos están conmigo y los otros andan trabajando lejos. En el monte, esto es más normal de lo que ustedes creen".

La mujer recién pudo escapar a la vida con Villalba cuando uno de sus hijos enfermó y lo llevó al hospital. En ese momento confesó a los médicos los abusos que había sufrido por años.

Pero la sentencia del sujeto desató sorpresa e indignación en redes sociales, donde usuarios consideraron que la pena es demasiado baja.

Es un cago de risa la justicia... por robar una gallina te dan 8 años — Jose Rivadeneira (@jo_ensenada) 8 de junio de 2018

INDIGNANTE!!!! OTRA BURLA DE LA JUSTICIA HACIA LA SOCIEDAD!!! SOLO TRECE AÑOS?? UNA INJUSTICIA MAS DE LA JUSTICIA!!! — Maria Eugenia (@Euge58271M) 8 de junio de 2018