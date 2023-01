"Contenido espantoso": Joven asegura que TikTok cerró su cuenta por tener acné

Una joven de North Yorkshire, Inglaterra, denunció que TikTok suspendió su cuenta por considerar sus publicaciones sobre el acné como "contenido espantoso".

Eva-Marie Grant, de 16 años, publicaba videos de su piel para aconsejar sobre la enfermedad y desmantelar los estereotipos negativos que existen en torno a ella.

"No les quedaba bien por mi piel, porque era un contenido espantoso. El hecho de que tengas defectos en el exterior no significa que no seas hermosa", comentó la joven que se contactó con la red social para que le devolvieran su cuenta. "Todo lo que publiqué, me aseguré de que cumpliera con las pautas, no tenía palabrotas, no contenía nada; incluso verifiqué todo con mi madre de antemano".

Posteriormente, desde TikTok aseguraron que uno de sus objetivos es proporcionar a los usuarios una plataforma para la autoexpresión, por lo que reactivaron la cuenta de Grant.

"Entendemos que a veces no acertamos en todas las decisiones de moderación y hemos restablecido la cuenta de Eva. Esperamos que Eva continúe usando TikTok para ofrecer consejos a otros, y para compartir su historia", expresaron.