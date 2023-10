Critican a empresa por precario reconocimiento a anciano que trabajó 42 años con ellos

Una empresa ha sido duramente criticada luego que organizó una precaria fiesta de jubilación a uno de sus empleados que llevaba 42 años trabajando con ellos.

Se trata de John, un adulto mayor que viajaba 40 minutos para llegar a su trabajo a cambio de un salario mínimo durante más de cuatro décadas, y que fue "recompensado" por su servicio con un simple asado.

La situación fue dada a conocer por una de sus colegas, quien aseguró en un video de TikTok que al anciano "le encanta tanto trabajar aquí que no quería jubilarse. No recibió ningún bono, sólo una barbacoa y un certificado. No seas esclavo de tu trabajo. Gracias John por tu lealtad".

El registro que posteriormente fue eliminado, se viralizó tanto que diversos usuarios de redes sociales le pidieron a la mujer organizar una página de GoFoundMe para recaudar un poco de dinero para aportar a la jubilación del hombre.

"El señor John, que tiene más de 70 años, es uno de los compañeros de trabajo más talentosos y trabajadores que conozco. ¡Su energía es incomparable! No tiene esposa ni hijos, pero sí tiene un sobrino al que ama muchísimo", se lee en la descripción de la página en la que se logró recaudar más de 33 millones de pesos para el anciano.

“…42 years making minimum wage. The company only threw him a bbq and gave him a certificate. He takes the bus and Bart to get here everyday on time. He's 70+…” pic.twitter.com/NoEvrOoD0J