Cruel broma a influencer: Le hicieron creer que estaba siendo secuestrado en favelas de Brasil

El streamer estadounidense, IShowSpeed, se llevó el susto de su vida cuando le hicieron creer que estaba a punto de ser secuestrado en las favelas de Brasil.

Todo comenzó cuando el influencer, cuyo nombre es Darren Jason Watkins Jr, quiso dar una vuelta por las favelas tras haber visitado algunas zonas de Río de Janeiro. Fue entonces cuando un grupo de personas que le acompañaban decidieron hacerle la cruel broma.

En el vídeo compartido por redes sociales se puede ver cómo Speed estaba rodeado por encapuchados que lo obligaron a sentarse en el suelo, mientras alejaban a su personal de seguridad y le gritaban cosas en la cara.

Pese a que a más de alguno se le escaparon risas, el aterrado streamer hizo caso a todas las demandas con lágrimas en sus ojos, hasta que los supuestos secuestradores comenzaron a saltar y abrazarlo para darle a entender que todo se trataba de un juego.

Speed got pranked into a fake kidnapping by a Brazilian Favela and his reaction is gold pic.twitter.com/yo7NYO6va8