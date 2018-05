Denuncian a policía por abusar de una víctima de violación tras ofrecer llevarla a su casa

Un policía estadounidense fue denunciado y enfrenta diversos cargos ante la justicia luego que ofreciera conducir hacia su casa a una víctima de violación y, en vez de ello, la llevara a un motel para abusar de ella.

Según la revista People, el uniformado de Kentucky, EE.UU. le exigió sexo oral a la mujer y le dijo que llevara su caso a otro lugar.

La joven había ido minutos antes a la estación de policía para denunciar a un hombre por presunta violación y el detective John W. Nissen ofreció su ayuda.

Curiosamente, el policía no la llevó a su casa, sino que a la dirección del supuesto violador. Junto a él, reunió dinero para que la mujer comprara un teléfono y se la llevó al motel donde quiso abusar de ella.

Nissen reconoció algunas de las acusaciones en su contra y fue suspendido de su trabajo.

Kentucky “cop” John Nissen agreed to take sexual assault survivor home, but when he left the Police Dept, he drove the survivor to his home, then he drove her to a hotel, where he raped her. Where is #metoo & #timesup ? pic.twitter.com/F6Sto7Iiay