"Di el cornete de mi vida": Mujer defendió a menores acosadas en micro de Concepción

"Esta es una de tantas realidades que ustedes como hombres no viven a diario". Así una mujer contó cómo frustró el abuso sexual de dos menores de edad en una micro de Concepción, en la región del Biobío.

Según el relato de Chaddia Mores Reyes, todo ocurrió en la noche del pasado 13 de junio cuando, en el bus lleno de personas, dos hombres de aproximadamente 40 años "aprovechaban de ir punteando" a dos menores de edad, de no más de 15 años.

"Ellas muy incómodas se trataban de mover y yo miraba de reojo cómo estos (sujetos) se reían y se miraban con complicidad y nadie hacía nada", recordó.

Cuando decidió enfrentarlos "uno de los tipos le dio un agarrón a una de las niñas e intentó darme uno a mí... supongo que su intención era bajarse impunemente como siempre. Pero no, hoy se encontraron conmigo y mis ganas de liberar estrés".

Mores había entrenado en boxeo y gracias a eso logró bajar a los hombres mediante golpes.

"Di el cornete de mi vida... me duele pero no me importa", afirmó, a la vez que aclaró que "no estoy de acuerdo con la violencia, pero sí en defenderme y si puedo defender a otro, que en este caso podría haber sido mi hija, pues me alegro".

La mujer consignó que "esto es pan de cada día, las niñas iban con uniforme y bien abrigadas, yo con 5 capas estilo panda e igual se tomaron el 'derecho' a manosear y a gritar 'pero si estay rica po' maraca qlia' (para todos los que usan el argumento 'Ay, es que ella anda provocando')".

En esa misma línea, Mores envió un recado a los hombres y a quienes usan términos como "feminazis" y hablan de exageraciones: "Abran los ojos, por algo el feminismo saca la voz. Por algo estamos hartas de la injusticia, de la vulneración de nuestros derechos, del acoso, de las violaciones, femicidios, de menoscabarnos económica, cultural y socialmente. ¡Ya basta!"

"Mi puño y yo estamos listas para defendernos del machito hijo del patriarcado. (Sí, de ese que tanto se burlan de ese que no existe')", remató.

Su relato se viralizó en los últimos días y ya ha sido compartido más de 1.700 veces. Este es su testimonio completo: