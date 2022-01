Una polémica historia se hizo viral en TikTok gracias a un trend que busca mostrar hasta dónde llegaría una por "amor". El mexicano Uziel Martínez contó que le donó un riñón a su suegra, al siguiente mes su pareja lo dejó y se casó con otro hombre. Martínez tuvo que dar más detalles tras recibir más de dos millones de "me gusta". "Yo estoy bien, estoy bien emocionalmente, creo que ella también. No tengo nada en contra de ella, estamos en buenos términos; no somos amigos, pero tampoco nos odiamos", contó.

