El conmovedor momento en el que un niño le pide al novio de su madre que lo adopte

A través de redes sociales se viralizó un tierno momento en el que un niño le pide al novio de su madre que lo adopte.

En el video compartido en TikTok se puede ver cómo el pequeño le entrega un regalo al hombre, en cuyo interior tenía una especial nota que lo emocionó hasta las lágrimas.

"Para mi papá de yapa: Tú no me diste el regalo de la vida, pero la vida me dio a ti de regalo. Gracias por amarme como si fuera tuyo. Ya que te vas a casar con mi mamá, me gustaría tener el honor de compartir tu apellido, ¿me adoptarías?", decía el mensaje del pequeño.

Fue la propia madre del niño quien compartió el registro a sus redes sociales, donde se disculpó por no seguir grabando el especial momento, ya que según aseguró, "todos estábamos llorando demasiado como para seguir grabando. Él aceptó adoptarlo. No podría pedir un mejor compañero en la vida que este hombre".

@jolleykatie17 Here is the video without the music as requested! Sorry there is no part 2 we were all crying too much to keep videoing! He did say yes to adopting him!