"¿El living de nuestra casa está así?": Luis Andaur molesto por microbasural en zona turística

El periodista Luis Andaur denunció en su cuenta de Instagram un microbasural en la ruta turística Antakari, camino a Andacollo, Región de Coquimbo.

El conductor del programa "Bicitantes" de Mega, expresó su molestia por la acumulación de basura al costado de la Ruta de Las Estrellas. Además, señaló en su publicación que "este basural lleva años".

"Este es un tema que hay que mostrarlo. No puede ser: miren la cantidad de basura.¿Cómo no voy a estar molesto? ¿Cómo no hay un mínimo de que se preocupen un poco por la suciedad en este lugar? Miren la cantidad de botellas. Se podrían reciclar, se podría educar un poquito, colocar quizás un basurero", señaló indignado en el video y apuntó a la falta de educación en la materia.

Asimismo, arremetió con: "¿Esta es la presentación? ¿El living de nuestra casa está así? ¿Qué explicación damos a esto?".

El comunicador ha publicado distintos videos denunciando la acumulación de basura en distintas ciudades.