El orgulloso relato de una madre cuyo hijo con autismo se graduó de ingeniero

Era 1997 y María Cecilia Lovera había tenido hace tres años a su hijo Iván, quien padecía autismo. Lo que le dijo la psiquiatra en ese momento la dejó en shock, pero no impidió que el joven tuviera una vida normal, estudiara y ahora egresara de la universidad como ingeniero en informática.

"Señora, su hijo es autista. Esos niños son bien especiales, ¿sabe? Su hijo va a ser como un mueble", le dijo una psiquiatra, según contó Lovera a Las Últimas Noticias.

Lo que le dijo después a su marido fue aún más insensible: "¿Te doy un consejo? Tengan más hijos, porque con este no van a conseguir nada".

El año 1997 diagnosticaron a mi Iván con #Autismo, la psiquiatra dijo que ni siquiera podría hablar, que sería un mueble.

Les quiero contar que el mueble acaba de egresar de la Universidad.

Siento una emoción indescriptible ❤ — María Cecilia (@Chilenita1970) 18 de diciembre de 2018

Pese al shock, la historia de Iván Gutiérrez tuvo un giro feliz y hoy su mamá puede presumir orgullosa de sus logros.

La familia decidió cambiar de psiquiatra y ella le aconsejó que lo enviara a un colegio "lo más normal posible".

Iván ingresó a una escuela donde aprendió normalmente, pero solo duraba hasta segundo básico. Después de eso todo se complicó.

"Tuvimos que buscar otro colegio. Fue un parto, porque cuando yo decía que mi hijo era autista, me decían que ya no había cupos, que se había llenado. Consulté alternativas al Mineduc y me dijeron que para meterlo a un colegio tenía que tener una evaluación del Aspaut (Asociación de Padres y Amigos de los Autistas)", contó la mamá.

Según su relato, una de las evaluadoras le dijo: "Mire mamita yo le quiero decir algo. Yo quiero que usted ponga los pies sobre la tierra, porque su hijo no va a poder estudiar. Lo que pasa es que él aprendió a leer y todo lo demás, pero no está capacitado para el sistema escolar".

"¿Por qué quiere que su hijo estudie? Tu hijo no va a poder trabajar en cualquier cosa. Si llega a trabajar va a tener un oficio muy menor. Jardinería, pastelería, esas cosas", le dijeron.

La familia le encontró otro colegio, pero Iván fue víctima de bullying. Luego de otro cambio logró sacar cuarto medio, dar la PSU y entrar a estudiar Ingeniería en Informática en Inacap, donde egresó.

Celebrando en la CGE 😁😁😘😊 pic.twitter.com/DA8DAMzPsZ — Iván Alejandro Gutiérrez (@IvnAlejandroGu1) 19 de diciembre de 2018

"Lo que a mí me importa es darle un mensaje de esperanza a las mamás de niños autistas. Uno lo ve todo negro y esto da esperanzas. Yo no lo tuve", agregó la orgullosa mamá.

Finalmente María Cecilia concluyó con un consejo: "Les diría a la mamás que crean en sus hijos y que un médico tiene la obligación de dar un diagnóstico pero no la de poner una lápida sobre un niño".