"Ellos son lo primero": Canceló su boda porque su novia no quería cuidar a sus tres hijos

James Flores, un joven de Monterrey, México, causó sorpresa en redes sociales luego de ponerse a vender un paquete de boda, pues decidió que cancelaría la suya: No aguantó que su novia no quisiera ser como una mamá para sus tres hijos.

El caso se viralizó y rápidamente le llgaron ofertas de parejas que querían quedarse con la reserva de James, que incluía: el salón de eventos para 200 personas, la comida, la torta, bebidas alcohólicas y hasta luces y pirotecnia.

Según contó, el local le costó más de 3 millones de pesos chilenos y, como no le podían devolver el dinero, decidió recuperar parte de éste al revender a un precio más barato.

"Amo a la que era mi futura esposa, de hecho estoy muy enamorado... Tuvimos una relación de novios, yo tengo tres hijos aparte y busco una mamá que quiera a mis hijos, pero desgraciadamente ella no me apoyaba con mis hijos", explicó.

"No les daba la atención que yo quería como padre y, pues, si no quiere a mis hijos no puedo aceptar casarme con ella", agregó el hombre en un video de Facebook, en que mostró a la pareja que le compró la boda, fijada para octubre de este 2021.

Flores causó polémica al contar los motivos de su separación, pues muchos usuarios de redes respaldaron a la mujer: "Lo siento mucho. La quiero mucho, la amo, la respeto y ha sido una buena mujer. Pero como mamá para mis hijos no es la persona que yo quiero. Mis hijos son primero y prefiero quedarme como papá soltero", señaló.