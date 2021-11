Emotivo homenaje: Profesor se disfrazó del dibujo que le hizo una alumna fallecida

Iván De Luna, un profesor de enseñanza básica de Coahuila, México, emocionó a miles de usuarios de Facebook al mostrar de qué se disfrazó durante el fin de semana de Halloween: sobre ropas blancas copió el dibujo que le regaló una de sus alumnas que falleció.

El conmovedor homenaje hizo que el profesor se llenara de elogios y su foto fuera compartida más de 44 mil veces.

"Me disfracé de un dibujo que una alumnita que tiempo atrás me regaló y por circunstancias de la vida ya no se encuentra aquí", escribió.